إزالة إشغالات في حملة على معارض السيارات المخالفة بمدينة نصر

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة للتصدي لكل أنواع المخالفات، ورفع جميع الإشغالات التي تعيق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الحضاري بنطاق حي شرق مدينة نصر، بحضور اللواء أحمد جودة رئيس الحي.

ومرت الحملة على معارض السيارات المخالفة وأماكن الانتظار المخالف في شوارع مدينة نصر، خاصة في منطقة سوق السيارات القديم، والذي تم نقله إلى السوق الجديد بطريق «القطامية - العين السخنة»، وهو مقام على أحدث طراز ومكون من معارض وشهر عقاري ونيابة مرور لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء، وجارى متابعة عملية عدم انتظار السيارات فى مناطق مدينة نصر والنقل إلى السوق الجديد.

إزالة مخالفات الباعة والمحال

وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات وإزالة كل المخالفات، من باعة جائلين ومحال ومعارض سيارات بشارع أحمد الزمر وأمام مسجد السلام والسويسري وامتداد حسن الشريف ومنها، حيث تم إزالة إشغالات لـ6 معارض سيارات، وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة لما يستجد من مخالفات لاستعادة المظهر الحضاري والتأكيد على سيادة القانون. كما تابع رئيس حي شرق مدينة نصر إعادة تشغيل كوبري أحمد فخري اليوم الجمعة.

تطوير الشوارع والميادين

وتابع رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وشركة النظافة المتخصصة أعمال تجريد ورفع كفاءة النظافة بشارع أحمد فخري مع طريق النصر، أسفل كوبري الجنزوري، وجاري المتابعة المستمرة لما تم من مكتسبات تطوير ورفع كفاءة من حيث مشروعات الكباري والطرق والرصف بشوارع الحي.

وناشد حي شرق مدينة نصر، المواطنين مشاركتهم الفعالة في المحافظة على تلك المكتسبات، واستمرار رفع كفاءة الطرق والأرصفة.