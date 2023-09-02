أعلنت محافظة الإسكندرية عن مواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال سبتمبر 2023 في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

استمرار القوافل الشاملة الطبية في الإسكندرية

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية خلال سبتمبر 2023 بعدما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان رسمي اليوم، على استمرار القوافل الشاملة الطبية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

مواعيد القوافل الطبية المجانية في الإسكندرية

خلال سبتمبر 2023‎ تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الجاري وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

- تقام يومي 3 و4 سبتمبر قافلة طبية بوحدة صحية بنجر 14 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام يومي 5 و6 سبتمبر قافلة طبية بمدرسة بنجر 15 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام يومي 12 و13 سبتمبر قافلة طبية بوحده صحية الوفاء بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي 17 و18 سبتمبر قافلة طبية بمركز شباب أبو تلات بنطاق حي العجمي.

- يومي 19 و20 سبتمبر قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو 21 بنطاق حي العجمي.

-تختتم القوافل يومي 24 و25 سبتمبر بقافلة بوحدة صحة النهضة بنطاق حي برج العرب.