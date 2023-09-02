أستاذ بجامعة الأزهر: هناك أعمال تعينك على حسن الخاتمة ودخول الجنة

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّه ما من مسلم مؤمن إلا ويشتهي أن يُحسن الله له الخاتمة، لافتاً إلى أنَّ هناك أدوات ووسائل تعين العبد على الوصول لحسن الخاتمة وخاتمة السعادة حتى ينال جنة الله.

القصبي: الإخلاص يوصل العبد لحسن الخاتمة

وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه لكي ينال العبد حسن الخاتمة، فعليه بالأعمال الصالحة يؤديها خالصة لوجه الله لا رياء أو سمعة فيها، والإخلاص من أهم الوسائل للوصول لهذه المنزلة.

المسارعة لتلبية النداء في الأعمال الصالحة

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أنه من الضروري للعبد أن يحرص أن يراه الله حيث أمره ويفتقده حيث نهاه، بجانب تلبية النداء إلى الصلاة وأعمال الخير وكل عمل صالح في وقته، فلا يضمن أحد عمره والآجال لا يعلم أحد متى تنتهي إلا الله، مستشهدا بقوله تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين».