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هدى السنباطي تقدم الموال المصري رفقة سعيد الأرتيست بمهرجان القلعة

كتب:

محمود الرفاعى
09:40 م | السبت 02 سبتمبر 2023
هدى السنباطي

هدى السنباطي

شاركت الفنانة هدى السنباطي، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء بتقديم موال مصري.

حفل سعيد الأرتيست بمهرجان القلعة

من المقرر أن يقدم الأرتيست خلال الحفل ميدلي إسكندراني، تقاسيم مصرية، صباح مصري، مكسرات وغيرها.

وفي التاسعة مساء، يتغنى كورال كلية التربية الموسيقية «صوت العاصمة» بمجموعة من المونولوجات والدويتوهات الغنائية لكبار الفنانين، والتي تناولت عددا من القضايا الاجتماعية منذ عقود.

حفل وليد توفيق في القلعة 

ويقدم النجم اللبناني وليد توفيق، في العاشرة مساء، باقة من أعماله الخاصة الشهيرة منها اسهر، أصحاب السعادة، أصل الحكاية، الحب مش كلام، الليلة معاك، آن الرحيل، أنا مش حمل الليالي وهابي بيرث داي تو يو.

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