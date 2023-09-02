سعيد الأرتيست: «أنا أقدم عازف شارك بمهرجان القلعة»

أشاد الفنان والعازف سعيد الأرتيست، بفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

أقدم عازف شارك بمهرجان القلعة الدولي

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم السبت: «أنا أقدم عازف شارك بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بقالي 28 سنة، وأقدم فنان كمان».

الأرتيست: هناك تطور يشهده مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

وأضاف أن هناك تطورا يشهده مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مع كل عام، موضحًا أن حفلات المهرجان تشمل جميع الأذواق للجمهور، مشيرا إلى طرح أسعار تذاكر بسيطة لجذب الجمهور، لافتا إلى أنه سيقدم فقرات جديدة تسعد الجمهور في حفل اليوم.