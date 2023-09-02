كيف تحول كل أعمالك لطاعات وتضمن حسن الخاتمة؟.. أزهري يجيب

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّ أعمالك والعادات التي تمارسها في حياتك اليومية يمكن أن تحولها إلى عبادات، مضيفاً: «الأصل في المسلم تحويل العادات لعبادات وإن قبض الله نفسك وأنت في العمل أخذت أجر من أحسن الله له الخاتمة».

القصبي: رعايتك لأبنائك عبادة تؤجر عليها في هذه الحالة

وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ رعاية الوالد لأبنائه يمكن أن يؤجر عليها وذلك بنيته، فإن ختم الله له في بيته وسط أهله كان على طاعة.

اجعل كل سَكَنة وحركة لك عبادة

وتابع أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، «اجعل جلوسك بين الناس لإصلاح ذات بينهم عبادة، وكلامك بين الناس عبادة، وكل حركة وسَكَنة لك عبادة عند الله.. بهذا تضمن أن يحسن الله لك الخاتمة».