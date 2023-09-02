ناقد فني: نقل حفلات العلمين على الفضائيات المصرية مكَّن الملايين من المتابعة

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن مهرجان العلمين كان له أهمية كبيرة، مثمنًا فكرة نقل حفلاته على شاشات الفضائيات المصرية، الأمر الذي مكَّن ملايين المصريين والعرب من مشاهدة ومتابعة فعاليات المهرجان.

تسليط الضوء على جاذبية مصر

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن نقل الحفلات هو الهدف الأعمق، في إطار تسليط الضوء على جاذبية مصر والعلمين والفكرة الطموحة لوجود أكثر من نشاط بالمهرجان، مشددًا على أهمية إقامة مهرجان القاهرة للدراما كدورة استثنائية في العلمين الجديدة.

كان عملًا متنوعًا وقدم للجمهور كل شيء

وأشار إلى أن مهرجان العلمين كان عملًا متنوعًا وقدم للجمهور كل شيء، الأمر الذي كوَّن رصيدًا كبيرًا من الحفلات، بالإضافة إلى الإشادات الكثيرة بالعملية التنظيمية للمهرجان، منوهًا بأن ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة بمثابة حائط صد أول أمام أي نوازع للتطرف، وقوة مصر في هذه المجالات والإبداع والترفيه لا يجعلها عرضة للاختراق، مشيدًا بهرجان القلعة للموسيقى والغناء الدولي في دورته الـ31، مؤكدًا أنه يمتلك سحرًا خاصًا، ينطلق من طبيعة مكانه المميز والجمهور المتنوع، الذي يتذوق الفن بمختلف ألوانه.

ولفت إلى أن الشعب المصري ذواق للفن، موضحًا أن فكرة وضع شاشات عرض كثيرة، زادت من إقبال الجماهير.