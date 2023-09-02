أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

كثيرا ما يرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب على مدار اليوم، إذ كان الأكثر رواجا هو سعي المواطنين لمعرفة أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر، حيث تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب 21 اليوم السبت في نهاية التعاملات المسائية، بحسب آخر تحديث لبورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في التعاملات المسائية 2526 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في التعاملات المسائية 2210 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في التعاملات 1894 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2315 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية 17680 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وانخفض بقيمة 40 جنيها.