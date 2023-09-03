وليد توفيق يشعل الأجواء في حفله الغنائي بمهرجان القلعة وسط تفاعل جماهيري كبير

أشعل المطرب اللبنانى وليد توفيق أجواء حفله الغنائي بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغناء في دورته الـ31، على نغمات أغنيته الشهيرة «محلاها السمرة» وسط حضور جماهيري حاشد.

وليد توفيق يروج لحفله بمهرجان القلعة

وروّج الفنان وليد توفيق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفله بمهرجان القلعه 31 للموسيقي والغناء، بنشر فيديو بروفات الحفل قائلا: «من بروفات حفل الليلة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في الحبيبة مصر.. كونوا على الموعد الليلة الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة».