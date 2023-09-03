بنوك روسية تقدم خدمات مصرفية إسلامية بحثا عن عملاء جدد

بدأت روسيا في تجربة إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية على أراضيها، في تجربة ستسمر لمدة عامان، سيتم فيهم اختبار الخدمات المصرفية الجديدة بموجب الشريعة الإسلامية في أربع مناطق روسية، هي: بشكيريا، داغستان، تتارستان، الشيشان.

القانون الجديد جاء بناء على توجيه الرئيس الروسي

ووقع البنك المركزي الروسي، بحسب «روسيا اليوم» على قانون لإجراء هذه الاختبارات بناءً على توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث استهدف القرار الجديد جذب استثمار أجنبي من قبل العدد الأكبر من البنوك الإسلامية المتواجده في الشرق الأوسط، ودول الخليج وماليزيا.

وتهدف روسيا من القرار الجديد، الاستفادة من الخدمات المصرفية الإسلامية والتي تساعد في زيادة عدد المشاريع في روسيا عبر تمويل الشركاء للشركات والأفراد، بخلاف الاستثمار المشترك، إذ سيحصل المقترض على تدقيق دائم حول أنشطته، كما يقول فلاديمير تشيرنوف، المحلل في «Freedom Finance Global».

يبلغ عدد العملاء المحتملين 7.5 مليون شخص كحد أدني

ووفقًا لتحليل الأسواق، فيبلغ عدد عملاء التمويل الإسلامي المحتملين 7.5 مليون شخص بحد أدني، أكثر من نصفهم والبالغ عددهم 4.7 مليون شخص هم عملاء لمصرف «سبير بنك».

من جانبه، قال أوليج جانيف، النائب الأول لرئيس سبيربنك، في مقابلة مع الموقع الإخباري الروسي «كومير سانت»، إنّ البنك لديه ما يقارب الـ2.8 مليون شخص قد يكونوا هم العملاء الجدد المحتملون ضمن التجربة الجديدة لروسيا.

وألفت الموقع إلى أن الخدمة المصرفية الإسلامية لن تكون حكرا على المسلمين وحدهم، بل سيتثني لممثلي جميع الأديان الاشتراك فيها، كما سيجري إدراج هذه المسألة بشكل مفصل في القانون، في حين لن تجبر البنوك عملائها على الموافقة بالتعامل وفق الشريعة الإسلامية التي جرى تطبيقها.

وقال ألكسندر باختين، استراتيجي الاستثمار في موقع الروسي للتداول الشهير «BCS Mir Investments»، إنه يعتقد بأن هناك آفاقا للعمل بالنظام المصرفي الإسلامي في روسيا، ذلك نظرا للنسبة الكبيرة من المسلمين الذين يعيشون على أراضي روسيا، مع الاهتمام المتزايد بضخ استثمارات أكبر في البلاد، في حين تنبأ عدم نشاط وانتشر استخدام نظام الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل كبير خارج المناطق التي ليس بها عدد مسلمين كبير.