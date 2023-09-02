روسيا وأوكرانيا.. تقدم ملحوظ في الهجوم المضاد لكييف الأيام الماضية

قال مسؤول أمني أمريكي كبير إنَّ أوكرانيا أحرزت «تقدمًا ملحوظًا» في هجومها الجنوبي خلال الـ72 ساعة الماضية، إذ قالت كييف إنَّ قواتها اخترقت خط الدفاع الأول لروسيا في عدة أماكن، ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين وبحث المواطنين عن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

آخر تطورات روسيا وأوكرانيا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في آخر أخبار روسيا وأوكرانيا «لقد حققوا بعض النجاح ضد الخط الثاني من الدفاعات الروسية».

وتضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أن القوات الروسية أقامت حواجز طويلة وعميقة عبر التضاريس، بما في ذلك مصائد الدبابات وحقول الألغام والدفاعات الأخرى، في محاولة لإبطاء تقدم كييف.

القوات الأوكرانية تتقدم في منطقة زابورويجيا

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، أمس الجمعة، إنَّ القوات الأوكرانية تتقدم في منطقة زابورويجيا، كما أن هناك هجوم في عدة اتجاهات وفى مناطق معينة، كما تم اختراق الخط الأول.

وأضافت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أنَّه بالرغم من كل ذلك واجهت قوات كييف الآن بتحصينات روسية دفاعية كبيرة، وحواجز طويلة وعميقة عبر التضاريس بما في ذلك فخاخ الدبابات وحقول الألغام وغيرها من الدفاعات لإبطاء تقدم كييف.