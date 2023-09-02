ماذا نعرف عن صاروخ «يوم القيامة»؟.. سلاح عابر للقارات تمتلكه روسيا

كشف رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس»، في بيان رسمي، أنه بلاده بدأت في تنصيب صواريخ «سارمات»، المعروفة باسم صاروخ «يوم القيامة»، والتي قال عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنها ستجعل أعداء روسيا يفكرون مرتين، وفق ما نقلت تقارير إعلامية ووكالات الأنباء الروسية في العاصمة موسكو.

«الشيطان 2» سلاح فتاك عابر للقارات

وبحسب البيان الصادر عن وكالة الفضاء الروسية، فإن صواريخ «سارمات» الخارقة، المعروفة باسم «الشيطان 2» أو «صاروخ يوم القيامة»، بدأت بالفعل في الدخول للخدمة القتالية في الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا الحالية، وهو الأمر الذي سبب مخاوف عالمية.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إنه تم تزويد قوات الدفاع النووية بمنظومة صواريخ «آر – 28 سارمات»، مؤكدًا على أنه ليست له حدود عندما يتعلق بالمدى، فهو عابر للقارات، وقادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاعات المضادة للصواريخ.

ماذا نعرف عن «صاروخ يوم القيامة»؟

بدأ الإعلان عن صاروخ يوم القيامة في روسيا بداية من عام 2018، وقد حرصت موسكو على تطويره والإعلان عن قدراته الفتاكة بين الحين والآخر.

يطلق على «سارامات» اسم «الشيطان 2»، أو «يوم القيامة»، لأنه قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة، وهو سلاح عابر للقارات، يبلغ طوله 35 متراً، وقطره 3 أمتار، ويطلق عليه «ملك الصواريخ»، وتصل سرعته إلى 15 ضعف سرعة الصوت، ويعتقد أنه يحتاج إلى مرحلة إطلاق أولية قصيرة، مما يتيح الوقت لمتابعته من قبل أنظمة المراقبة.

في عام 2022، أكد الرئيس بوتين إن صاروخ «يوم القيامة» يضمن بشكل موثق أمن روسيا من التهديدات الخارجية، وتجعل من يرغبون في نشر خطاب عدواني أن «يفكروا مرتين»، وشدد على أن الصاروخ قادر على التغلب على جميع الوسائل الحديثة للدفاعات المضادة للصواريخ.

ويعتبر صاروخ «الشيطان 2» الأبعد من حيث المدى، فهو قادر على استهداف أهداف على بعد 11 ألف كيلومتر، وهو ما يعني أنه يمكنه استهداف الولايات المتحدة أو أوروبا.

كما أن الصاروخ مجهز لحمل 10 رؤوس نووية، وبالتالي يمكنه تدمير دول كاملة في وقت قصير للغاية، مثل بريطانيا أو فرنسا، وفق صحيفة «تليجراف» البريطانية.