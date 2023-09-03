بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 4 دراجات نارية بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص على طريق «تلبانة - ميت الأكراد» بمحافظة الدقهلية، إثر تصادم 4 دراجات نارية، وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

تصادم 4 دراجات نارية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم 4 دراجات نارية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعةـ والتي أسفرت عن إصابة جلال محمد عزت، 18 عاما، بكسر بالساق الأيسر وارتجاج في المخ، وكريم أحمد المتولي، 17 عاما، كسر بالساق الأيسر، ومحمد أحمد عبد الله، 20 عاما، كسر بالساق الأيمن، ومحمد جمال توكل، 20 عاما، ارتجاج في المخ، ومحمد أشرف صبحي، 21 عاما، ارتجاج في المخ وكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد سمير متولي، 15 عاما، كسر بالذراع الأيمن، وأحمد محمد 18 عاما، ارتجاج في المخ، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنصورة العام، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية للجهات الأمنية أن سبب الحادث هو قيام المصابين بسباق بدراجاتهم النارية على طريق «تلبانة - ميت الأكراد» بقصد اللهو، وبسبب الرعونة والسرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة اصطدمت الدراجات ببعضها.

تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.