إصابة 5 أشخاص بينهم 4 أشقاء في تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

تصادم سيارتين ملاكي في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من « أميرة أنور عاشور، 20، محمد أنور عاشور، 15 سنة، أحمد أنور عاشور، 31 سنة، عمر أنور عاشور، 24 سنة، حنان محمد علي، 55 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون محافظة القاهرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمحافظة البحيرة لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.