توزيع 1000 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في 4 قرى بكفر الشيخ

شهدت 4 قرى تابعة لمركزي مطوبس والحامول بمحافظة كفر الشيخ، توزيع 1000 كيلو لحوم، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت مظلة التحالف الوطني التنموي، بهدف دعم ومساندة الأسر المستحقة وتوفير ما يحتاجونه من الحياة الكريمة لهم.

توفير لحوم للأسر الأكثر احتياجا

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عبر بيان، أنه تم توزيع 100 كيلو لحوم بمركزي الحامول ومطوبس، في قرى «تيرة، غرب تيرة، الأبعدية والعضمة»، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني التنموي، مشيراً أنه جار توزيع المزيد من المساعدات واللحوم، وتنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، لتقديم كافة الخدمات الطبية، وصرف العلاج مجانا.

استمرار أعمال القوافل الطبية والمساعدات

وأشار إلى استمرار عمل القوافل الطبية في شتى ربوع قرى ومدن كفر الشيخ، وذلك بهدف عمل الفحوصات الطبية والتحاليل، وإجراء عمليات جراحية للمرضى البسطاء بالمجان، لافتا أن قوافل توزيع اللحوم مستمرة في جميع مراكز المحافظة بهدف توفير كل الخدمات للأسر البسيطة، وإدخال الفرحة والبهجة عليهم.