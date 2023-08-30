توزيع 5 آلاف سلة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم توزيع 5 آلاف سلة مواد غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر الأولي بالرعاية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، موزعين كالتالي مركز شربين 3000 سلة، ومركز ميت غمر 2000 سلة.

استلام سلات غذائية في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية أن الاستلام جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع والمواد الغذائية وتوزيعهم على الأسر الأولي بالرعاية والمستحقين.

20 ألف سلة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

وأشارت المحافظة إلى أن إجمالي حصة الدقهلية من سلة الغذاء 20 ألف سلة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، على أن يجرى إيصال سلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، وعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وتأتي الخطوة بهدف توفير السلع الغذائية إلى الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الدقهلية وجرى الاستلام اليوم بحضور عدد من وكلاء الوزارة، ليجري الاستعداد لتسليمها للأسر في الدقهلية في مختلف الأماكن.