«الأوقاف»: توزيع 20 طن لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 20 طن لحوم «أضاحي الأوقاف»، على الأسر الأولى بالرعاية، بداية من الأسبوع المقبل، يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع.

تفاصيل مشروع الأضاحي

ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، تنطلق الجمعة، حتى الخميس 7 سبتمبر، عملية توزيع 20 طنا من لحوم أضاحي الأوقاف.

توزيع لحوم الأضاحي

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنّ مشروع توزيع لحوم الأضاحي، سيتم بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي: