أسعار البيض اليوم في الأسواق.. تشهد استقرارا ملحوظا

سجلت أسعار البيض اليوم الأحد ثباتًا ملحوظا، مقارنة بأسعار أمس، وبلغ سعر طبق البيض الأبيض 118 جنيها، وذلك نتيجا لجهود الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار.

أسعار البيض اليوم

ووفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد ثباتًا، وجاء سعر طبق البيض البلدي 124 جنيهًا، وهذه الأسعار الخاصة للمستهلك في المحال التجارية، كما شهدت جميع الأنواع ثباتًا في الأسعار وهي البيض الأحمر والأبيض.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار البيض اليوم في المزارع والمحال التجارية، وفقًا للأسعار المعلنة عن طريق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء وهي كالتالي:

أسعار البيض الأبيض اليوم

- سعر طبق البيض الأبيض في بورصة الزراعي: 118 جنيهًا.

- طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 119 جنيهًا.

- طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 120 جنيهًا.

- سجل طبق البيض في بورصة الصحراوي: 118 جنيهًا.