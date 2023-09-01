أسعار البيض اليوم الجمعة 1-9-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة 1-9-2023 ثباتًا ملحوظا، مقارنة بأسعار أمس الخميس 31-8-2023، وجاء سعر طبق البيض الأبيض 110 جنيهات، وذلك بسبب جهود الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضبط الأسعار وفق الأسعار المقررة والمعلنة من الدولة.

أسعار البيض اليوم

ووفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة 1-9-2023 ثباتًا، وجاء سعر طبق البيض البلدي 120 جنيهًا، وهذه الأسعار الخاصة للمستهلك في المحال التجارية، كما شهدت جميع الأنواع ثباتًا في الأسعار وهي البيض الأحمر والأبيض.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار البيض اليوم الجمعة 1-9-2023 في المزارع والمحال التجارية، وفقًا للأسعار المعلنة عن طريق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء وهي كالتالي:

أسعار البيض الأبيض اليوم

- البيض الأبيض في بورصة البيض اليوم بالزراعي: 108 جنيهات.

- طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 109 جنيهات.

- طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 104 جنيهات.

- سجل طبق البيض في بورصة الصحراوي: 108 جنيهات.