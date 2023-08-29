تعرف على أسعار البيض اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في الأسواق

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في الأسواق، تزامنا مع تراجع أسعار الدواجن اليوم في محلات بيع الطيور الحية بنحو 2 جنيه، وذلك بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار البيض اليوم

وأوضحت البورصة، أن أسعار البيض اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في الأسواق تسجل 110 جنيهات لـ«الأبيض» في المزرعة، كما يبلغ سعر البيض الأحمر أرض مزرعة 112 جنيها، بينما وصل سعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء إلى 114 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

كما يبلغ سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية 113 جنيها فيما تسجل كرتونة البيض الأحمر 115 جنيها وعن سعر كرتونة البيض البلدي تبلغ اليوم 122 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء تتراوح ما بين 8.25 و9.25 جنيه للشراء للكتكوت البلدي والكتكوت الأبيض يتراوح ما بين 18 و 18.25 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 12.5 و13.5 جنيه وكتكوت هجين ما بين 10 و11 جنيها.