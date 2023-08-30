أسعار البيض اليوم الأربعاء 30-8-2023.. بكام الطبق؟

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء 30-8-2023 ثباتًا ملحوظا، مقارنة بأسعار الثلاثاء 29-8-2023، وجاء سعر طبق البيض 110 جنيهات، على خلفية وجود رقابة مكثفة من الجهات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من بيع السلع الغذائية بالأسعار المقررة، وخاصة أن البيض من العناصر المهمة التي تعتمد عليها البيوت المصرية بشكل كبير.

أسعار البيض البلدي اليوم

ووفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء 30-8-2023 ثباتًا، وجاء سعر طبق البيض البلدي 120 جنيهًا، وهذه الأسعار الخاصة للمستهلك في المحال التجارية، كما شهدت جميع الأنواع ثباتًا في الأسعار وهي البيض الأحمر والأبيض.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار البيض اليوم الأربعاء 30-8-2023 في المزارع والمحال التجارية، وفقًا للأسعار المعلنة عن طريق بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء وهي كالتالي:

أسعار البيض الأبيض اليوم

- البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 108 جنيهات.

- طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 109 جنيهات.

- طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 104 جنيهات.

- بورصة الصحراوي: 108 جنيهات.