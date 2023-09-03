سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية.. تشهد استقرارا

شهد سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية استقرارا، إذ بلغ سعر اليورو في المركزي المصري 33.50 جنيه للشراء، و33.66 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر العملة الأوروبية اليورو في البنوك المصرية، وفقًا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

ويسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.12 جنيه للشراء، و33.56 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

ويسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.50 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.27 جنيه للبيع و33.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو داخل بنك مصر اليوم الأحد 33.12 جنيه شراء، و33.56 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأحد داخل بنك التعمير والإسكان 33.51 جنيه للبيع و33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 33.23 جنيه شراء و33.67 جنيه للبيع.