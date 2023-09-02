سعر اليورو اليوم السبت 2-9-2023 بالبنوك المصرية.. 33.73 جنيه للشراء في أبوظبي

سجل سعر اليورو اليوم السبت 2-9-2023 بالبنوك المصرية ثباتًا ملحوظًا مستمرًا منذ شهر أغسطس الماضي، ويبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.58 جنيه للشراء و33.74 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم السبت 2-9-2023 بالبنوك المصرية 33.50 جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.85 جنيه للبيع و33.73 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

كما يسجل سعر اليورو داخل بنك مصر 33.39 جنيه شراء و33.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكان والتعمير

فيما وصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم داخل بنك التعمير والإسكان 34.05 جنيه للبيع و33.75 جنيه للشراء.

سعر اليورو في ميد بنك

وبالنسبة لسعر اليورو داخل ميد بنك يبلغ 33.22 جنيه شراء و33.62 جنيه للبيع.