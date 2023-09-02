سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت.. مستقر

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في ختام التعاملات إذ يبلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 33.52 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو اليوم السبت في ختام التعاملات، والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 33.58 جنيه للشراء و33.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- بلغ سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم السبت داخل بنك مصر 33.57 جنيه للبيع و33.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي

- سجل سعر اليورو داخل البنك التجاري الدولي 33.54 جنيه للبيع والشراء 33.36 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

- بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 33.85 جنيه للبيع والشراء 33.68 جنيه.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم، إذ سجل 33.73 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.