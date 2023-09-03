«التموين»: 300 مبدع صمموا 400 شعار فني ضمن مسابقة «أسواق المزارعين»

أشاد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، باستجابة الشباب المصري المبدع، في مسابقة تصميم شعار خاص بأسواق المزارعين، موضحا أن «تقديم الشباب حقق أرقامًا فاقت التوقعات».

المشاركون في مسابقة «أسواق المزارعين»

وقال «عشماوي»، في بيان لوزارة التموين منذ قليل، إن أعداد المشاركين فى المسابقة بلغ ما يزيد عن 300 متسابق قدموا ما يقرب من 400 تصميم وشعار فني.

وأضاف مساعد أول الوزير، أنه من خلال لجنة تحكيم مستقلة ومحايدة ضمت خبراء في مجال التسويق والتصميمات الفنية، تم تصفية وتقييم التصميمات المقدمة من قبل المتسابقين لتصميم شعار أسواق المزراعين، ووقع الاختيار على 9 أعمال التزمت بقواعد ومتطلبات الشعار، وسيتم دعوة أصحاب هذه التصميمات لعمل تصفية ثانية ونهائية، لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى خلال الاسبوع الأول من سبتمبر.

القدرات الإبداعية للشباب المصري

وأضاف «عشماوي»، أن هذه المسابقة كشفت عن ثراء أفكار الشباب المصري وقدراتهم الإبداعية، مشيرا إلى أنه من خلال الموقع المخصص بالمسابقة سيتم إبلاغ الفائزين التسع لعقد لقاءات منفردة مع اللجنة، لحثهم على الإخراج النهائي للتصميم بكل تطبيقاته، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، مسابقة لتصميم أفضل شعار وهوية بصرية تعكس أهداف مشروع «أسواق المزارعين» في مصر، يأتي في إطار دعم المواهب المتميزة وتشجيعها على الإبداع والابتكار، بجائزة 75 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و35 ألف جنيه للمركز الثالث.