787 ألف جنيه إيرادات فيلم «العميل صفر» بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ787 ألفا و651 جنيها، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا والتي تضم 11 فيلما أبرزها وش في وش، أولاد حريم كريم، مرعي البريمو، ع الزيرو، وش في وش، البطة الصفرا، خمس جولات، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم العميل صفر، في أول أسبوعين عرض بنحو 16 مليون و500 ألف جنيه، ويعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، وحظى بإشادات موسعة على مستوى النقاد والجماهير.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر ريحانة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

في إطار كوميدي مليء بالمغامرات والأكشن، تدور قصة فيلم العميل صفر من خلال الشخصية التي يجسدها أكرم حسني، وهو الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، العاشق لمغامرات جيمس بوند، ويعمل على تقليده الأمر الذي يضعه في مأزق.