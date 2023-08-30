15.8 مليون جنيه إيرادات فيلم «العميل صفر» بالسينما خلال أسبوعين

حقق فيلم العميل صفر، إجمالي إيرادات نحو 15 مليون و815 ألفا و166 جنيها على مدار نحو أسبوعين عرض بالسينما، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويتصدر قائمة الإيرادات اليومية منذ انطلاق عرضه بالسينما، حيث حقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء 811 ألفا و701 جنيهات.

وتضم قائمة الأفلام المعروضة بالسينما حاليًا بخلاف فيلم العميل صفر، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، فضلا عن أفلام «وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، البطة الصفرا، خمس جولات، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس».

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، من خلال الشخصية التي يجسدها أكرم حسني، ويلعب دور الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، الذي يتخذ من جيمس بوند قدوة له، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات بسبب مغامراته التي تتسم بالفشل الشديد.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر ريحانة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.