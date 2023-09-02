تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. انتظام أعمال التقديم للكليات

أكّدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، انتظام أعمال التقديم بمختلف كليات القطاع الخاص والأهلي وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، موضحة أنَّ أعمال التقديم للالتحاق بتنسيق الجامعات الاهلية 2023 مستمرة حتى مطلع الشهر المقبل، وأن هناك أماكن شاغرة مازالت متوفرة بالعديد من الكليات منها ما هو متاح بعدد من كليات القطاع الطبي كالصيدلة والطب البيطري ومنها ما هو متاح بكليات الهندسة كليات القطاع الإنساني.

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. أماكن شاغرة بعدد من القطاعات

وأضافت المصادر، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنَّ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 والخاصة أيضًا شهد خلال الفترة الأخيرة خفضًا للحدود الدنيا للقبول بعد من الكليات والتخصصات إتاحة الفرصة للعديد من الطلاب الحاصلين في الثانوية العامة على أقل من 55%، ليقف الحد الأدنى عند 53%.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن» في النقاط الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية 2023:

ـ كليات علوم الحاسب: 60%.

ـ علوم سينمائية: 53%.

ـ كليات الإعلام: 53%.

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ كليات الآثار: 53%.

ـ الحقوق: 53%.

ـ التمريض: 53%.

الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%.

ـ السياحة والفنادق: 53%.

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%.

ـ التربية: 53%.