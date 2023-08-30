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انطلاق تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية غدا

كتب:

إسراء سليمان ورؤى ممدوح
05:58 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

اجتمع الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح المقرر انطلاقها غدا الخميس.

تفاصيل اجتماع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الاجتماع للوقوف على أهم الاستعدادات التي قام بها كل مركز من مراكز التصحيح وأبرز العقبات لحلها فورا، حتى يتم توفير أكبر قدر من الراحة والهدوء للسادة المعلمين، وحتى يأخذ كل طالب حقه كاملا، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للسادة المصححين ومراجعة أوراق إجابات الطلاب أكثر من مرة، فهذه مرحلة فاصلة في مستقبل أبنائنا الطلاب ويجب أن نكون عند حسن ظنهم.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أنه تم إرسال 10 آلاف خطاب ندب للمصححين ورؤساء ومساعدين مراكز التصحيح والمشرفين والموجهين، للمشاركة في أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني في تسع مراكز على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة)، مبينا أنه تم توزيع التعليمات الخاصة بأعمال التصحيح لكل مراكز التصحيح، لخروج أعمال التصحيح في أفضل حال.

المتقدمون للثانوية الأزهرية

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 49693 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 33238، من البنين 21107، ومن الفتيات 12131، ومن القسم العلمي بنين 8648، ومن الفتيات 7807، بإجمالي 16455.

اجتماع مع رؤساء المناطق

اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني برؤساء الإدارات المركزية للمناطق التي ستقام بها مركز تصحيح الشهادة الثانوية للدور الثاني للعام الدراسي 2022/2023م.

جاء ذلك الاجتماع بحضور فضيلة الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، وتناول الاجتماع تعليمات التصحيح للدور الثاني.

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بقلم إسراء سليمان ورؤى ممدوح