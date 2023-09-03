محافظ القاهرة لرئيس مقاطعة صينية: العاصمة المصرية مقصد سياحي عالمي

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مدينة القاهرة التي يزيد عمرها عن الألف عام تزخر بآثار من مختلف العصور التاريخية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية نفذت أعمال تطوير كبيرة في القاهرة التاريخية والخديوية والمعالم السياحية، من أجل تنشيط السياحة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع نائب رئيس مقاطعة تشنجتشو، على هامش مشاركتهما فى منتدى العُمد الدولي للسياحة فى مدينة تشنجتشو بمقاطعة هِنان بدولة الصين .

العلاقات المصرية الصينية

وأكد محافظ القاهرة، أن حرص الدولة المصرية على المشاركة في هذا المنتدى يعكس عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين حكومة وشعبًا منذ عشرات السنين، مشيرا إلى وجود عديد من مجالات الشراكة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر والبناء لتحقيق المصالح المتبادلة ونقل الخبرات بين الجانبين.

القاهرة مقصد سياحي عالمي

وأضاف «عبد العال»، أن القاهرة تعتبر مقصدا سياحيا عالميا خاصة في الأماكن ذات الطابع التاريخي، مثل قلعة صلاح الدين، كما يوجد عدد من المزارات السياحية والدينية كمجمع الأديان ومسار العائلة المقدسة والعديد من الآثار الإسلامية، إضافة إلى الأماكن الترفيهية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن دول العالم تواجه تحديات مشتركة تتطلب تكاتفها للتغلب عليها، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن أزمة كورونا، والحرب الأوكرانية، وكذلك التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب وضع رؤية مشتركة للتغلب على الأزمة الاقتصادية تكون عملية تنشيط السياحة بين مختلف البلدان جزء منها باعتبارها واحدة من أهم الموارد التى تعتمد عليها الدول فى دخلها.