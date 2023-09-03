الذهب يفقد بريقه والجرام يخسر 75 جنيها في أسبوع.. بكم عيار 21؟

تكبد الذهب خسائر فادحة خلال الـ7 أيام الماضية، حيث وصلت قيمة الخسائر لنحو 75 جنيها للعيار 21 الأكثر تداولا في مصر، وسجل في بداية تعاملات اليوم نحو 2215 جنيها مقابل 2285 جنيها الخميس الماضي، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب عن خسارة كبيرة للجرام 24، وصلت إلى 80 جنيها في الجرام، حيث سجل سعر الجرام في تعاملات اليوم الأحد نحو 2531 جنيها، مقابل 2611 جنيها قبل أسبوع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأصابت خسائر الذهب أيضا جرام 18، الأكثر انتشارا في القاهرة، حيث بلغت قيمة الجرام اليوم نحو 1899 جنيها، مقابل 1958 جنيها قبل أسبوع.

سعر الجنيه الذهب

وسجلت خسائر الجنيه الذهب نحو 560 جنيها، حيث وصل سعر الجنيه اليوم إلى 17 ألفا و720 جنيها، مقابل 18 ألفا و280 جنيها بنهاية الأسبوع الماضي.

أسباب تراجع الذهب

وبحسب مصدر مسؤول في شعبة الذهب، فإنّ تراجع الأسعار يرجع إلى عدّة أسباب، بينها «عزوف الناس عن الشراء، أو تراجع الطلب وزيادة المعروض، وتقديم البنوك العاملة في السوق المصرية لشهادات بفائدة مرتفعة في ظل تحركات الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع».

أسعار الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب عالميا نحو 1,940 دولار للأوقية، ووصل أعلى سعر للذهب خلال 24 ساعة إلى $1940.13 للأوقية الواحدة، وأقل سعر وصل الذهب إليه خلال 24 ساعة السابقة، كان 1940.13 دورلار.