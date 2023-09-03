سعر الذهب اليوم الأحد 3-9-2023.. اعرف عيار 21 بكام

سجل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023 ثباتًا في الأسعار، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2215 جنيها، وذلك بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 3-9-2023 في بداية تعاملات اليوم 2215 جنيها، مع بداية التعاملات اليوم وفق شعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

«الوطن» ترصد سعر جرام الذهب عيار 21 بجميع أنواعه، خاصة عيار 21 الأكثر شيوعًا في الأسواق ومحلات الصاغة وبين المواطنين.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في بداية التعاملات 2531 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم خلال بداية التعاملات 2215 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعا داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات 1899 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1477 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2320 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد خلال بداية التعاملات 17 ألفا و720 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، حيث يزن 8 جرامات من عيار 21.