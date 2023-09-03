«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن إشادة الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم، بعنوان «منتدى شباب العالم يثمّن قرار الأمم المتحدة حول إسهاماته في تمكين الشباب».

أهمية ملف تمكين الشباب

أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أهمية ملف تمكين الشباب، موضحا أنّ مصر بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن، كما أنّ صدى تجارب تمكين الشباب وصل إلى الأمم المتحدة، ولم يقتصر صداها محليا فقط، كما كان يحدث قبل عام 2014، موضحا أنّ الأمم المتحدة تناولت تجربة تمكين الشباب في مصر لـ4 أو 5 مرات، وكذلك مجلس الاقتصاد والاجتماع في فبراير 2021: «نحن أمام تجربة فريدة في مصر».

تجربة بارزة في تمكين الشباب

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ «مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أكد أنّنا أمام تجربة بارزة في تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا»، مشيرا إلى أنّ الأمم المتحدة أكدت تقديم مصر تجربة متميزة في موضوع الحوار بين شباب العالم.

وتابع: «60% من سُكان مصر تحت سن 30 عاما، ولدينا 21.9 مليون مصري تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما، 3.5 مليون طالب جامعي، لذلك تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالشباب كونهم طاقة العمل والإنتاج المصري»، مضيفا: «لدينا 185 نائبا منهم 60% تحت سن 35، وهناك 125 نائبا تتراوح أعمارهم بين 36 إلى 45 عاما، بينهم محافظين ومساعدي وزارة».