موعد الكشف الطبي في الجامعات للطلاب الجدد.. «المنصورة» السبت المقبل

أعلنت عدة جامعات موعد الكشف الطبي للجامعات 2023 في عدة محافظات، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك لطلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية والعلمية.

موعد الكشف الطبي بالجامعات.. جامعة بنها

بدأ الكشف الطبي في جامعة بنها اليوم الأحد، ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري.

موعد الكشف الطبي بالجامعات.. جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة، موعد الكشف الطبي للطلاب المستجدين لكليات الجامعة، يوم 9 سبتمبر الجاري، ويستمر لنهاية الشهر.

موعد الكشف الطبي بالجامعات.. جامعة سوهاج

أكدت جامعة سوهاج أن موعد الكشف الطبي للطلاب المستجدين يبدأ 11 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

موعد الكشف الطبي بالجامعات.. جامعة بني سويف

كشفت جامعة بني سويف موعد الكشف الطبي للطلبة المستجدين بداية من اليوم 3 سبتمبر حتى 5 أكتوبر المقبل.

موعد الكشف الطبي بالجامعات.. جامعة المنيا

وأكدت جامعة المنيا أن موعد الكشف الطبي يبدأ 10 سبتمبر الجاري وينتهي 2 أكتوبر المقبل.

موعد الكشف الطبي بالجامعات.. جامعة الزقازيق

يبدأ موعد الكشف الطبي بجامعة الزقازيق 2023، اليوم 3 سبتمبر ويستمر حتى يوم 12 أكتوبر المقبل.