10 مخالفات مرورية غرامتها تصل إلى 1500 جنيه.. بينها صوت السيارة المزعج

ينص قانون المرور على عدد من الضوابط التي يجب الالتزام بها، وحدد عددا من المخالفات في حالة ارتكابها يتعرض صاحبها لغرامة أو عقوبة تختلف على حسب نوع المخالفة، وذلك لضمان سلامة الركاب وقادة السيارات على الطرق.

ومن بين المخالفات التي نص عليها قانون المرور في المادة رقم «72 مكررا/ 2» من قواعد المرور وآدابه، إذ يعاقب القانون في الحالات التالية بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، وجاءت الحالات كالتي:

مخالفات مرورية غرامتها 1500 جنيه

- كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء، أو أية أشياء أخرى.

- كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة.

- انبعاث دخان كثيف من السيارة.

- انبعاث عادم غير مطابق للشروط البيئية.

- كل من قاد سيارة ينبعث منها رائحة كريهة.

- تطاير مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة من السيارة أو حمولتها.

- تطاير أي مواد مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور من حمولة السيارة.

- قيادة سيارة يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق.

- تساقط من السيارة أي ما يشكل خطرًا أو إيذاءً لمستعمليه.

- عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية حمولة السيارة بصورة آمنة.

عقوبة مشددة

وفي حالة ارتكاب قائد السيارة الفعل نفسه مرة أخرى خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، تضاعف الغرامة المشار إليها، بينما إذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، يعاقب بنفس الغرامة مجددا مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.