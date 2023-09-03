مراسل «القناة الأولى»: حفل ختام مهرجان العلمين «أسطوري»

قال أحمد الحسيني، مراسل القناة الأولى، إن حفل ختام مهرجان العلمين أمس كان أسطوريا، موضحًا: «الليلة الختامية بدأت بمجموعة من العروض النارية في سماء العلمين، حيث أضاءت سماءها، وكانت رائعة للغاية».

حالة انبهار شديدة

وأضاف في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية: «زوار المهرجان كانوا في حالة انبهار شديد بسبب هذه العروض، بعدها جرى عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان منذ بدايته في 13 يوليو حتى نهايته في 2 سبتمبر أمس الخميس».

فعاليات ترفيهية وعروض أزياء

وتابع: «على مدار الأيام الماضية، شهد المهرجان فعاليات متنوعة بين رياضية مثل بطولة الجودو ومسابقات الكرة الشاطئية وفعاليات ترفيهية وعروض أزياء لبيوت الموضة العالمية، بالإضافة إلى الفعاليات الفنية التي أقيمت بشكل دوري ومستمر وضمت مجموعة من فناني مصر والوطن العربي وكان هناك إقبال جماهيري كبير على هذه الحفلات، فقد شهدت اختلافا في الأذواق والأعمار السنية».