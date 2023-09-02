«الداخلية»: ضبط شخصين بتهمة تقييد آخر بعمود إنارة وتصويره بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
10:47 م | السبت 02 سبتمبر 2023
أحد أفراد الأمن
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات وبصحبتها ابنها «طالب»، ويقيمان بدائرة القسم، بتضررها من طالبين مقيمين بدائرة القسم، لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.