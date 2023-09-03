رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023.. والخطوات التسجيل

يهتم طلاب الدبلومات الفنية والتجارية والصناعية والزراعية والفندقية نظام الخمس والثلاث سنوات، بمعرفة رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، لاختيار التنسيق المناسب لمجموع كل منهم، واختيار الكلية أو المعهد المتاح لكل منهم.

لبداية الدراسة الجامعية بإحدى الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات ومنها كليات ومعاهد الهندسة وكليات التربية وكليات السياحة والفنادق وكليات الأثار وكليات الأداب وكليات التجارة.

رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالى لطلاب الثانوية الفنية رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 وخطوات التسجيل ليتمكنوا من تسجيل رغباتهم على بوابة التنسيق المصرية من هنا، الذي يكون متاح التسجيل عليه عقب إعلان فتح التنسيق للدبلومات.

خطوات تنسيق الدبلومات الفنية

عقب تفعيل رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، وإعلان فتح التسجيل يتبع طلاب الثانوية الفنية الخطوات التالية للتسجيل الإلكتروني:

- الضغط على الرابط.

- كتابة الرقم القومى.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الغسم رباعى.

لتظهر إختيارات التنسيق ويختار منها الطالب ما يناسبة.

- اجتياز إختبار التحقق.

- حفظ التنسيق لحين ظهور النتيجة.

تنسيق الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الثانوية الفنية توقع تنسيق العام الحالى وفقا لتنسيق الدبلومات الفنية العام الماضى كالتالى،

- تنسيق تربية نوعية 88.78%

- تنسيق سياحة وفنادق 87.87%

- تنسيق تجارة 85.77%