توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة بني سويف.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة بني سويف المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023-2024، من خلال جدول زمني لجميع كليات الجامعة، وفق توجيهات الجامعة بإلزام الطلاب لإثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي، وسط توفير كافة التسهيلات وتقديم سُبل الراحة للطلاب.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة بني سويف للطلاب المستحدين

وأوضح رئيس الجامعة خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الكشف الطبي في جامعة بني سويف بدأ على طلاب كليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي ويستمر حتى الخميس المقبل، بحضور عدد من الأطباء والتمريض، مع إلزام الطلاب بإبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبي، موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب.

تفاصيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة بني سويف

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد في جامعة بني سويف، فى تخصصات الرمد، والباطنة، والأسنان، على أن يتم تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، وعمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعى لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية، مؤكداً أهمية توقيع الكشف الطبي على الطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم.