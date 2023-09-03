تجهيز 30 مركزا خدميا في سوهاج ضمن «حياة كريمة»

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين؛ للمتابعة والوقوف على أعمال تجهيز المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

تجهيز 30 مجمعا خدميا بسوهاج

وناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة ومسؤولي «حياة كريمة» موقف المجمعات الخدمية الجاري تجهيزها، والبالغ عددها 30 مجمعًا خدميًا، حيث تشمل أعمال التجهيز «الفرش، وأجهزة الكمبيوتر، والأثاث اللازم».

كما ناقش القاضي موقف السيارات المتنقلة، وأماكن تشغيلها، منوهًا بسرعة إجراء نقل السيارة المتنقلة بحي شرق إلى مركز المنشاة، ونقل السيارة المتنقلة من مركز طهطا إلى مركز طما.

رصد ملاحظات بـ14 مركزا تكنولوجيا

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة أهم الملاحظات التي رصدتها اللجنة الفنية بمتابعات شهر أغسطس الجاري لـ14 مركزا تكنولوجيًا، والعمل على حلها، والعرض على محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي كما ناقش الكم المتراكم والعمل على سرعة الانتهاء من تسجيل كل الملفات.