الانتهاء من 22 مشروعا في 16 مدرسة ضمن «حياة كريمة» ببرج العرب

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الانتهاء من 22 مشروعا ما بين إنشاء جديد، وتوسعات، ورفع كفاءة وصيانة، في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة في «برج العرب القديمة، وقرية بهيج، وقرية أبوصير، وقرية الغربانيات».

أعمال التوسعات في مدارس الإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية؛ في بيان اليوم، إلى أنّ الـ14 مدرسة التي حدثت فيها أعمال التوسعات ورفع الكفاءة هي «مدرسة برج العرب الابتدائية - ومدرسة الزراعة الثانوية المشتركة - مدرسة نصر محمد رواق - مدرسة نجع العقاري - مدرسة الميثاق - مدرسة عوض مبارك - مدرسة العزايم - مدرسة المأمون - مدرسة عبد ربه خالد - مدرسة الصحفاق – مدرسة الغربانيات تعليم أساسي – مدرسة الجورية - مدرسة السلام - مدرسة أبو بكر الصديق».

إنشاء مدرستين جديدين

كما أنشئت مدرستين في نجع مصباح، ومراقيا الجنوبية بقريتي الغربانيات وأبو صير نظرا لحاجة الأهالي لوجود مدارس.

تحسين الظروف المعيشية لأهالي برج العرب وأكد الشريف؛ أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدفُ إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم حيث تشمل جوانبَ مختلفة «صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية، لخدمة الفئات الأكثر احتياجا.