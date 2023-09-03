منسق «حياة كريمة» بالشرقية: مشروعات المبادرة الخدمية تغير شكل 41 قرية

قال الدكتور أسامة عبد القادر، نائب منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، إن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» كانت في مركز الحسينية، والذي يمثل ثلث مساحة محافظة الشرقية، موضحا أنه قبل دخول مشروع حياة كريمة إلى القرية لم تكن هناك مياه شرب صالحة للاستخدام الآدمي على مدار 41 قرية، ولم يكن بها صرف صحي أو غاز طبيعي أو طرق أو مراكز شباب مؤهلة وآمنة.

دخول 915 مشروعا في القرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأمور أصبحت مختلفة تماما في الحسينية، بعد دخول 915 مشروعا، مشيرًا إلى أنها مشاريع خدمية غيرت من 41 قرية، والتي تنوعت ما بين مشاريع توسعة وإحلال وتجديد وبناء، كما أن نسبة الإنجاز في قطاع مياه الشرب 99%.

إنتاجية عالية

وتابع: «الرئيس أطلق مشروع حياة كريمة عام 2019، واليوم وبعد حوالي 3 سنوات أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء بإنتاجية عالية جدًا».