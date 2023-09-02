«حقوق الإسكندرية» تعلن نتيجة تظلمات الفرقة الثالثة.. ننشر الرابط

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عن نتيجة الفرقة الثالثة علي الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية، وذلك بعد الانتهاء من نظر وفحص التظلمات ومراجعة الرصد لكافة الطلاب، على أن تعلن نتائج الفرق الأخرى تباعاً.

ويأتي ذلك بعدما فتحت كلية حقوق الإسكندرية باب التظلمات على النتيجة تسهيلا على الطلاب بعدما رسب عدد كبير من الطلبة في عدد من المواد وطالبوا بفتح التظلمات ومراجعة الأوراق، وهو القرار الذي اتخذته الكلية بإيمانها بمبادئ الشفافية ورعاية مصلحة الطلاب.

رابط نتيجة تظلمات حقوق الإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة الفرقة الثالثة بعد الانتهاء من نظر وفحص التظلمات ومراجعة الرصد لكافة الطلاب، وذلك من معرفة النتيجة وهي من هنا http://alexlaw.edu.eg/l_Result.aspx

الاطلاع على كراسات الإجابة

وعلى من يرغب من طلاب الفرقة الثالثة الاطلاع على كراسات إجاباته قراءة التعليمات التالية: http://syslaw.alexu.edu.eg/stu/login.aspx

خطوات معرفة نتيجة كلية حقوق

- الدخول إلى الموقع الالكتروني - اختيار الليسانس - اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني - كتابة الرقم السري ورقم الجلوس - ظهور النتيجة النهائية.