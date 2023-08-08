إنشاء بئرين لتوفير المياه لأهالي المراغة وأخميم بسوهاج بتكلفة 1.2 مليون جنيه

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بئرين مياه شرب بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي RPF بالتعاون مع نادى روتاري، وفقا لبيان المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وأضاف أن الآبار تقع بمحطة مياه جزيرة المنتصر بمركز المراغة، وبمحطة مياه الخزندارية بمركز طهطا بتكلفة 400 ألف جنيه، بينما تكلفت الأعمال الكهروميكانيكية 800 ألف جنيه، التي تشمل الطلمبات والمحابس والمواسير ولوحات الكهرباء لتصبح التكلفة الإجمالية مليون و200 ألف جنيه.

أهداف المبادرة بمياه سوهاج

وكشف أن تلك الأعمال ضمن مبادرة المياه من أجل الحياة التي توفر المياه الآمنة للفئات المستهدفة بالمبادرة ومن بينها الأطفال وأسرهم، ورفع الوعي البيئي والصحي والمشاركة الإيجابية، واتباع السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب.

الطاقة الاستيعابية للآبار

وقال المهندس أشرف على عبد الرحمن، مستشار شركة مياه سوهاج لشؤون الدعم الفني إن الطاقة التصميمية لكل بئر تم إنشاؤه تصل 25 لترا لكل ثانية، وأنه سيجري بحث الأماكن التي بحاجة لتوفير آبار ضمن المبادرة.