تفاصيل حريق مسجد البيه بكوم النور بالدقهلية... عمره أكثر من 150 سنة

قال رضا محمد موسى مدير آثار جنوب الدقهلية الإسلامية، إن حريق مسجد البيه بكوم النور بالدقهلية، نشب في السقف وامتدت ألسنة اللهب إلى أركان المسجد بشكل كامل: «المسجد به جزء كبير من الخشب وده اللي كان سببا في اشتعال النيران بشكل كامل في المسجد».

حريق مسجد البيه بكوم النور بالدقهلية

وأوضح «موسى»، أن مسجد البيه بكوم النور بالدقهلية عمره يزيد عن 150 عاما، فهو آثري تابع للآثار المصرية ويجري استخدامه من قبل الأوقاف لإقامة الشعائر به: «المسجد منذ زمن تاريخه يعود لـ1275هجري وعمره يمتد لأكثر من 150 سنة».

حجم خسائر حريق مسجد البيه بكوم النور بالدقهلية

وعن حجم الخسائر، ذكر«موسى» أنه تمت مخاطبة الأوقاف لبدء الترميم: «التقرير يرجح إلى حريق مسجد البيه بكوم النور بالدقهلية كله بشكل كامل والمنبر، لأن معظم المسجد من الخشب والمنبر كان طراز نادر، وذو قيمة للغاية»، لافتا إلى أنه المسجد أجرت له ترميمات خلال الفترة الماضية لكن الحرق قضى عليه تماما.

وأشار إلى أن تقرير الحريق يعود إلى أن ماس كهربائي، هو من تسبب في حريق مسجد البيه بكوم النور بالدقهلية، الثلاثاء الماضي 29 أغسطس، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، ولم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر بشرية.