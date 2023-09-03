لمدة 15 يوما.. إزاي تستفيد من قرار إتاحة فتح حساب بنكي مجانا؟

أعلن البنك المركزي المصري تقديم خدمة للمواطنين تتمثل في إمكانية فتح حساب بنكي بالمجان دون دفع رسوم، ذلك بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الفلاح»، ومع حرص الدولة على تحقيق الشمول المالي؛ ستبدأ تلك الخدمة من اليوم وتستمر حتى يوم 15 من الشهر الجاري، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

مميزات فتح حساب بنكي للعملاء

ويشمل فتح حساب بنكي ضمن أحد البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري العديد من المميزات، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية المميزات الخاصة بفتح حساب بنكي بداخل العديد من البنوك المصرية وجاءت كالآتي:

- يتيح البنك المركزي المصري للعملاء الراغبين في فتح حساب بنكي القيام بفتح حساب دون دفع الحد الأدنى.

- يقدم البنك خدمة للعملاء ممن يمتلكون حسابات بنكية تتمثل في دفع الفواتير وتحويل الأموال من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة التي تسهم في توفير الوقت والجهد وتحقق الأمان والشمول المالي.

- يستطيع العميل من خلال القنوات الإلكترونية دفع الفواتير الخاصة به، مع تحويل الأموال والاطلاع باستمرار على النفقات الشهرية.

الخدمات المقدمة من الحساب البنكي

- يقدم البنك للمواطنين تسهيلات خاصة للتعاملات المالية وتخص الحسابات المصرفية، وذلك من خلال الحصول على المبالغ المستحقة عبر التحويلات المصرفية أو دفتر الشيكات أو الحصول على الراتب والاستفادة من العروض والخصومات.

- كما يستطيع العميل الحصول على الأموال في أي وقت يريد ذلك من خلال البطاقات البنكية «ATM» المنتشرة على مستوى الجمهورية.