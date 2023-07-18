عبد المنعم السيد: القطاع المصرفي المصري نجح في الصمود أمام الأزمات العالمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن القطاع المصرفي المصري مؤشر على قوة وصلابة الاقتصاد، والمؤشرات العالمية تؤكد أن حجم السيولة داخل المصارف المركزية يزيد على 7.5 مليون جنيه، ما يدل على وجود حجم سيولة عالٍ، والمؤسسات الدولية تؤكد أن حجم السيولة يعتبر مؤشرا على ربحية المصارف في مصر.

القطاع المصرفي المصري يحقق نجاحا خلال 7 سنوات

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «نشرة الأخبار»، المذاع على شاشة «DMC»، قوة القطاع المصرفي المصري واضحة من خلال المبادرات المقدمة في السياحة والزراعة والصناعة، لافتا إلى ثقة المصريين بالقطاع نتيجة قدرته على تحقيق نجاح خلال الـ7 سنوات الماضية، وزيادة أعداد المتعاملين مع المصارف بشكل عام.

سياسات البنك المركزي لحماية أموال المتعاملين معه

وأضاف «السيد» أن توجهات البنك المركزي لتدعيم القطاعات الاقتصادية يعتبر مؤشراً لقوة القطاع المصرفي، وتبين أن القطاع نجح بالصمود أمام الأزمات العالمية واستطاع تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية بوقت قصير، وأيضا سياسات البنك المركزي موجود لحماية أموال المتعاملين معه.