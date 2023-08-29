صندوق قمامة ذكي في شوارع طنطا.. يعمل بتطبيق إلكتروني

تعد تجربة الصندوق الذكي الإلكتروني في جمع القمامة، الذي طبقه حي ثان طنطا، فريدة من نوعها، وذلك في إطار حرص محافظة الغربية على إدخال أحدث التقنيات الحديثة لمنظومة جمع القمامة بالمدن والأحياء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة بها ضمن خطط المحافظة للتحول الرقمي في المشروعات والخدمات الجماهيرية.

وقال الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، إن هناك العديد من المشروعات الخدمية الإلكترونية داخل الحى، وذلك من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني والتحول الرقمي الذي تدعو الدولة إلى تطبيقه في كافة المجالات، ومن بين تلك المشروعات مشروع جمع القمامة والمخلفات الإلكترونية أو بالنظام الذكي.

طريقة عمل الصندوق الذكي

وعن آليات عمل صندوق جمع القمامة والمخلفات الذكي، في جمع القمامة والمخلفات، بين «عيسى» أنه صندوق مخلفات ذكي مزود بمستشعرات ذكية مرتبطة بتطبيق إلكتروني أو أبلكيشن على الهواتف المحمولة، يعطي رسالة أو علامة عند امتلائه بالقمامة والمخلفات.

وأوضح «عيسى» أنه فور تلقى الرسالة على الأبلكيشن يتم التعامل معه بشكل مباشر، من خلال توجيه أقرب سيارة جمع القمامة، ويتم نقل القمامة الموجودة فيه، وهذا يمنع وجود قمامة ملقاة على الأرض وأيضا سرعة التعامل مع كميات القمامة بشكل فوري ورفع القمامة في وقت قصير.

خدمات التحول الرقمي

ولفت إلى أن مشروع الصندوق الذكي في جمع القمامة والمخلفات من المشروعات المتفردة التى تم تنفيذها داخل مدن ومراكز محافظة الغربية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بإدخال أحدث التقنيات الحديثة لمنظومة جمع القمامة بالمدن والأحياء واستخدام التكنولوجيا الحديثة بها ضمن خطط المحافظة للتحول الرقمي في كافة المشروعات والخدمات الجماهيرية.