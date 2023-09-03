هل يخوض صلاح آخر مباراة في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا قبل الرحيل؟

سلسلة من المفاوضات لم تُوضع حلقتها الأخيرة حتى تلك اللحظة، بدأت باهتمام اتحاد جدة بالحصول على خدمات محمد صلاح، أحد أهم الركائز الأساسية في ليفربول، وضمن قائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي، وبين تمسك كلوب باستمراره وتفكير إدارة النادي الإنجليزي في العروض المالية الخرافية.

إدارة ليفربول تضغط على كلوب

بعد ساعات قليلة من انتهاء الميركاتو الأوروبي بشكل رسمي، تغير موقف ليفربول تجاه عرض اتحاد جدة التاريخي، الذي سيجعل الفرعون المصري الأعلى راتبًا في التاريخ، إلى جانب منح النادي الإنجليزي مبلغا ماليا لن يحصل عليه أي لاعب تخطى عامه الـ31، ما جعل إدارة النادي تضغط على يورجن كلوب، السبب الرئيسي في تعطيل الصفقة.

كلوب يوافق على رحيل محمد صلاح

بشكل مفاجئ خرجت صحيفة «ميرور» البريطانية، بتقرير قلب الموازين في خريطة الميركاتو داخل ليفربول، تأكيد رضوخ الألماني يورجن كلوب مدرب «الريدز» لمطالب إدارة النادي التي تحاول إقناعه بإطلاق صراح الفرعون المصري، والاستفادة من الجانب المادي في الصفقة؛ لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، المقرر في يناير.

صلاح يستعد للظهور مع ليفربول أمام أستون فيلا

رحيل محمد صلاح لن يكون في الصيف الجاري كما توقع البعض، لكن المدرب الألماني وافق على خروج الفرعون المصري في الصيف المقبل، ما يعني وجوده بشكل طبيعي في مباريات الريدز المقبلة، ومشاركته في مواجهة أستون فيلا المرتقبة، والمقررة في الرابعة عصرًا.

«كلوب» رفض بشكل قطعي الاستغناء عن القطعة الأهم في مشروعه مع الريدز، خصوصًا بعد رحيل روبرتو فيرمينو وقبله ساديو ماني، إلى جانب عدم وجود فرصة لتعويضه في الوقت الحالي بسبب إغلاق الميركاتو الصيفي، وانتهاء إمكانية الحصول على بديل قادر على سد فجوة رحيله عن الريدز.

ويواصل اتحاد جدة إغراء محمد صلاح وإدارة ليفربول، بعروض مالية ضخمة، وصلت قيمتها إلى 150 مليون يورو للنادي، إلى جانب حصول الفرعون المصري على راتب أسبوعي تصل قيمته إلى مليون ونصف جنيه إسترليني.