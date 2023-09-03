تركيب 100 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية في مركز أبو حماد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة، من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

توصيل مياه الشرب مجانا

ومن جانبه، أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لـ1000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بمركز ومدينة أبو حماد، وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها، ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح، أنه تم الانتهاء من توصيل 100 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى (الملاك - النمرة - الحرية - رمسيس - أبو عزباوي - الكوبري)، بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه منذ توقيع بروتوكول التعاون تم الانتهاء من تنفيذ 750 وصله مياه للأسر المستحقة بمركز أبو حماد، لافتا إلى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم، وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.